IPC-S acelera em 6 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 1ª leitura de abril

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou em seis das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de abril na comparação com a última leitura de março. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, 9, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Na primeira quadrissemana deste mês, o IPC-S subiu 0,80%, ante 0,65% no fechamento do mês passado.

Somente em Belo Horizonte, o IPC-S repetiu a taxa, em 0,18%, na primeira medição de abril. Nas demais, entretanto, houve aceleração: Salvador (de 0,64% para 1,09%), Brasília (de 0,47% para 0,49%), Recife (de 0,71% para 0,75%), Rio de Janeiro (de 0,83% para 0,96%), Porto Alegre (de 0,89% para 1,19%) e São Paulo (de 0,56% para 0,64%).