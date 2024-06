IPC-S acelera a 0,53% no encerramento de maio, afirma FGV, após 0,42% em abril

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,53% no encerramento de maio, após fechar abril com variação de 0,42%. Na terceira quadrissemana de maio, a alta foi de 0,49%. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 3, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula alta de 3,30% em 12 meses.

A variação do IPC-S no mês veio no teto das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,53%. A mediana apontava aceleração a 0,46%.

Nesta leitura, cinco das oito classes de despesas registraram acréscimos em relação à quadrissemana anterior: Educação, Leitura e Recreação (0,26% para 0,87%), Habitação (0,32% para 0,41%), Alimentação (0,63% para 0,72%), Despesas Diversas (0,20% para 0,21%) e Vestuário (-0,55% para -0,54%).

O comportamento desses grupos foi determinado, respectivamente, por passagem aérea (1,45% para 5,52%), taxa de água e esgoto residencial (0,94% para 1,54%), arroz e feijão (-1,76% para -0,15%), conserto de bicicleta (0,26% para 0,75%) e calçados infantis (-1,91% para -0,36%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Transportes (0,75% para 0,49%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,74% para 0,67%) e Comunicação (0,54% para 0,46%), puxados, respectivamente, por gasolina (1,71% para 1,20%), medicamentos em geral (1,21% para 0,10%) e tarifa de telefone móvel (1,13% para 0,52%).

Influências

As maiores influências individuais que puxaram o índice para cima nesta leitura do IPC-S partiram de passagem aérea (1,45% para 5,52%), gasolina (1,71% para 1,20%), batata-inglesa (8,49% para 17,31%), aluguel residencial (1,24% para 1,24%) e plano e seguro de saúde (0,65% para 0,66%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo banana-prata (-11,82% para -12,22%), seguro facultativo para veículo (-0,30% para -1,11%), pedágio (-5,58% para -9,26%), laranja-pera (-3,46% para -6,18%) e aparelho telefônico celular (-0,77% para -0,76%).