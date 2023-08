IPA Agro sobe 0,02% dentro do IGP-M de agosto, diz FGV; IPA Industrial recua 0,24%

Os preços ao produtor industrial, medidos pelo IPA Industrial, desaceleraram o ritmo de queda a 0,24% no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de agosto, após recuarem 0,75% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Já os preços ao produtor agropecuário (IPA Agro) saíram de uma queda de 1,87% para alta de 0,02% no mesmo intervalo.

Com o desempenho dos setores, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de -1,05% em julho para -0,17% em agosto. O IPA-M industrial acumula queda de 8,70% em 12 meses e de 6,23% em 2023. O índice de produtos agropecuários cai 16,72% em 12 meses e 12,82% no ano.

Nas aberturas por estágios de processamento, a deflação de bens finais desacelerou de 1,06% em julho para 0,69% em agosto. O grupo acumula queda de 2,47% em 12 meses e de -1,96% no ano. Os bens intermediários passaram de -1,19% para -0,22% no período. Com o resultado, caem 13,78% em 12 meses e 10,18% no ano.

As matérias-primas brutas passaram de uma deflação de 0,90% em julho para inflação de 0,42% nesta leitura, conforme a FGV. O grupo cai 15,51% nos 12 meses encerrados em agosto. No acumulado do ano, o componente tem queda de 11,47%.

Influências

As principais pressões para baixo sobre os preços ao produtor em agosto partiram de leite in natura (-3,93% para -4,13%), batata inglesa (3,28% para -24,62%), carne bovina (-2,44% para -2,51%), ovos (-2,73% para -4,71%) e bovinos (-0,03% para -1,59%).

Em contrapartida, puxaram o índice para cima soja em grão (0,03% para 5,63%), óleo diesel (0,00% para 4,15%), farelo de soja (-2,25% para 4,84%), adubos ou fertilizantes (-3,86% para 3,36%) e banana (6,68% para 9,24%).