De acordo com report do hub de inovação Distrito, o mercado de venture capital no Brasil tem atraído mais atenção dos investidores do que nunca. Somente em agosto deste ano, o volume investido no setor praticamente triplicou, quando comparado ao mesmo período de 2020. Ainda segundo o levantamento, esse aumento tão expressivo, que passou de US$ 191 milhões para US$ 772 milhões em aportes, marca, também, a tendência na qual startups passam a investir em outras startups.

Diante desse cenário de clara expansão, Nemer Rahal, sócio e CSO da Mindset Ventures, gestora de venture capital que conecta investidores brasileiros a empresas de tecnologia localizadas nos Estados Unidos e em Israel, avalia que o mercado de investimentos em startups, de forma geral, deve continuar crescendo no Brasil nos próximos anos, impulsionado pelo surgimento de novos fundos e novas startups, assim como pelo crescimento do apetite do brasileiro pela nova categoria de investimento.

“Para a maioria dos investidores, alocar em fundos ao invés de investir diretamente nas startups é a melhor opção pois, desta forma, eles terceirizam aos especialistas a responsabilidade de estudar e acompanhar o mercado de venture capital em tempo integral. Os gestores de venture capital passam 100% do tempo voltados para acompanhamento deste mercado. Dificilmente o investidor, por conta própria, conseguiria acesso a tantas informações para tomar decisão de investimento mais embasada que o profissional especialista no setor”, explica.

Investidores que pretendem entrar no mercado de venture capital

Valor a ser alocado

Merece destaque qual percentual do portfólio de investimento deve ser alocado no fundo, considerando a baixa liquidez desta classe. “Diferentemente de outros tipos de fundos de investimento, os de venture capital são ilíquidos e costumam reter os recursos investidos por até 10 anos, sem possibilidade de resgate. Assim, o investidor deve considerar investir recursos que ele poderá dispor neste período”, explica Nemer Rahal.

Gestor e características do fundo

É crucial que o investidor se informe sobre o gestor, assim como entenda se o fundo em questão buscará atender suas expectativas. Conhecer não apenas o histórico do gestor, mas a forma como a empresa está organizada, sua estrutura interna e a equipe, é fator decisivo para o aumentar a chance de sucesso na alocação”. O mandato do fundo precisa estar alinhado com o apetite de investimento e perfil do investidor.

Diversos pontos devem ser levados em consideração, como o estágio-alvo de investimento, a região de atuação, diversificação do portfólio, o valor total a ser captado, tipo de empresa a ser investida, as condições de investimento – taxa de administração e performance, período de investimento e desinvestimento, prazo do fundo, entre outros fatores.

Gestora e investidor

“Busque gestoras com equipes facilmente acessíveis e dispostas a constantemente munir seus investidores com informações. Mesmo que o investidor tenha terceirizado o poder de decisão no momento em que escolheu alocar seus recursos em um fundo, ele tem o direito de estar ciente do desenvolvimento do fundo no qual investiu”.

Desempenho do fundo

Vinculado ao item anterior, acompanhar a performance do fundo e entender a razão de seu desempenho, seja ele bom ou ruim, figura entre os principais pontos para quem aloca recursos em fundos de venture capital. O gestor tem vários canais de comunicação com sua base, tais como eventos de atualização, relatórios e calls.

Por esse motivo, a importância de gestoras abertas a se comunicarem com seus investidores, como mencionado anteriormente pelo executivo. Nemer ressalta, também, que é preciso observar se o gestor está cumprindo ou não o mandato do fundo, ou seja, se o número de empresas investidas está de acordo com o que havia sido previsto.