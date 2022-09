Investimentos em construção nos EUA caem 0,4% em julho ante junho

Os investimentos em construção nos Estados Unidos tiveram baixa de 0,4% em julho ante junho, a uma taxa anual sazonalmente ajustada de US$ 1,777 bilhão, segundo dados publicados nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou em linha com as expectativas de analsitas consultados pelo Wall Street Journal.

Na comparação anual, os investimentos aumentaram 8,5% no mês passado.