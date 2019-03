Investimentos da Vale no 4º trimestre somam US$ 1,497 bilhão, alta de 53,22%

Os investimentos da Vale no quarto trimestre do ano passado somaram US$ 1,497 bilhão, alta de 53,22% em relação ao visto no mesmo período do ano anterior, de US$ 977 milhões. Em todo o ano passado, os investimentos atingiram US$ 3,784 bilhões, queda de 1,64% em relação ao visto em 2017, quando os aportes totalizaram US$ 3,874 bilhões.

No balanço financeiro a empresa informa ainda que os aportes em operações atingiram US$ 891 milhões no último trimestre de 2018. Em gestão de barragens, foram investidos US$ 38 milhões, enquanto outros US$ 29 milhões foram alocados em novas barragens convencionais. Alteamento demandou aportes de US$ 21 milhões e os investimentos sociais e em proteção ambiental somaram US$ 132 milhões, enquanto os aportes em Saúde & Segurança demandaram US$ 96 milhões.