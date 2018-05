Investimentos avançam 0,6% no 1º trimestre, revela IBGE

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que capta o cenário de investimentos do País, subiu 0,6% no primeiro trimestre de 2018 ante o quarto trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta quarta-feira, 30, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2017, a FBCF mostrou alta de 3,5%.

Segundo o instituto, a taxa de investimento (FBCF/PIB) ficou em 16% no primeiro trimestre de 2018.

Necessidade de financiamento

A necessidade de financiamento do Brasil alcançou R$ 20,3 bilhões no primeiro trimestre de 2018 ante R$ 19,4 bilhões no primeiro trimestre de 2017, divulgou o IBGE.

O saldo externo de bens e serviços cresceu R$ 10,7 bilhões no período, ao passar de R$ 12,6 bilhões no primeiro trimestre de 2017 para R$ 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2018.

Já a renda líquida de propriedade enviada ao resto do mundo caiu R$ 9,6 bilhões, passando de um total de R$ 33,9 bilhões no primeiro trimestre de 2017 para R$ 24,3 bilhões no primeiro trimestre de 2018.