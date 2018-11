Investidor estrangeiro retira R$ 45,090 milhões da B3 no dia 8

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 45,090 milhões da B3 no pregão do dia 8 de novembro. Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 2,39%, aos 85.620,14 pontos, na mínima do dia. O giro financeiro foi de R$ 15,7 bilhões.

O saldo acumulado em novembro está negativo em R$ 1,089 bilhão, resultado de compras totais de R$ 37,774 bilhões e vendas de R$ 38,864 bilhões.

Em 2018, o saldo de capital estrangeiro na B3 está negativo em R$ 6,999 bilhões.