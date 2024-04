Economia Intel reduz prejuízo, mas projeta guidance pior que o esperado e ação desaba 7% no after hours

A Intel amargou prejuízo de US$ 381 milhões no primeiro trimestre, menor que a perda de US$ 2,758 bilhões registrada em igual período do ano passado, conforme informou a empresa em balanço divulgado nesta quinta-feira, 25.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro de US$ 0,18 por ação, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 0,14.

A receita somou US$ 12,724 bilhões, um avanço de 8,6% na comparação com os três primeiros meses de 2023. Esse número veio ligeiramente aquém da expectativa do mercado, de US$ 12,799 bilhões.

Para o segundo trimestre de 2024, a Intel projetou receita entre US$ 12,5 bilhões e US$ 13,5 bilhões, abaixo do que os analistas esperam (US$ 13,6 bilhões). Já o guidance para o lucro por ação ajustado é de US$ 0,10, também pior que o estimado (US$ 0,25).

Assim, por volta das 17h20 (de Brasília), a ação da Intel despencava 7,21% no after hours da Nasdaq, em Nova York.