Instabilidade externa e ruídos políticos limitam alta do Ibovespa por commodities

Com as oito maiores altas sendo puxadas pela maioria de ações de empresas ligadas ao setor de commodities, o Ibovespa renovou máximas na abertura dos negócios, indo aos 122.772,37 pontos. No entanto, logo perdeu um pouco a velocidade, em meio a um exterior misto, diante de uma agenda de indicadores e de eventos mais fraca hoje aqui e lá fora. Além do desempenho externo – em Nova York apenas o Dow Jones subia (0,61% às 10h48) -, o investidor coloca na balança renovadas preocupações fiscais diante da notícia de um orçamento secreto do governo, o que é mais sentido nos juros futuros, enquanto o dólar tenta encontrar um norte.

Na B3, CSN ON (5,02%) e Usiminas PNA (4,84%) puxavam a lista de maiores elevações reagindo ainda a notícias envolvendo as companhias. A CSN confirmou ter reduzido sua participação direta e indireta na Usiminas para 10,07%, com a venda de 56.000.000 ações preferenciais da siderúrgica mineira que possuía. Já a terceira maior elevação era Vale ON (3,55%), refletindo a valorização do minério de ferro na China.

“Especificamente, não teve um gatilho na China para essa alta das commodities metálicas. O país asiático está saindo da pandemia, crescendo, e isso é positivo para o Ibovespa”, afirma Rodrigo Knudsen, gestor da Vítreo. Os preços do minério de ferro saltaram 10% (na bolsa de chinesa de Dalian) e subiram 8,63% no porto chinês de Qingdao, a US$ 230,56 a tonelada.

Depois de subir mais cedo em torno de 1%, o petróleo migrou para o terreno negativo, mas as ações da Petrobrás ainda subiam embora com menos ímpeto. A commodity chegou a subir após um ataque cibernético fechar duto de combustíveis nos EUA no fim de semana.

Para a LCA Consultores avalia que o ambiente externo favorável para os emergentes pode favorecer os ativos domésticos. “Alta persistente das commodities pode estimular apostas de que a normalização dos juros ‘Brasil poderá não ser parcial”, conforme a nota. Neste sentido, é grande a expectativa da ata do Copom, que será divulgada amanhã, após o Comitê elevar a Selic de 2,75% para 3,50% na semana passada e indicar novo aumento de 0,75 ponto porcentual em junho.

No entanto, chamado de ‘tratoraço’ e de ‘bolsolão’ nas redes sociais, escândalo do orçamento revelado pelo Estadão/Broadcast pode incomodar. Conforme a denúncia, o orçamento secreto do presidente Jair Bolsonaro teve uso de R$ 3 bilhões em verbas do Orçamento Federal de 2020 para contemplar ações patrocinadas por um grupo de parlamentares aliados sem a devida transparência. “É o tipo de assunto que pode desviar o foco da agenda de reformas”, diz Knudsen.

Às 10h59, o Ibovespa subia 0,13%, aos 122.194,88 pontos.