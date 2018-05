Inframerica informa que via de acesso ao aeroporto de Brasília já está liberada

A via de acesso para o Aeroporto Internacional de Brasília já foi liberada, segundo informou na tarde desta quinta-feira, 24, a Inframerica, concessionária que administra o aeroporto. Há pouco, uma manifestação de motoristas havia bloqueado a via e a Polícia Militar foi ao local para auxiliar no controle do tráfego. “Trânsito normal nas vias de embarque e desembarque do aeroporto de Brasília”, informa a Inframerica pelo Twitter.