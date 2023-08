Infra S.A. realiza mutirão de desapropriações para a construção da Fico

A Infra S.A. e a Justiça Federal realizam entre esta segunda-feira, 28, e a terça-feira, 29, um mutirão para agrupar 42 processos de desapropriação ajuizados buscando liberar frentes de obras para a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico).

As sessões são realizadas de forma virtual e presencial, com polos disponíveis nas cidades goianas de Uruaçu e Crixás. A Infra S.A. diz que nas últimas semanas visitou os desapropriados para reforçar a importância do comparecimento à audiência nos dias do mutirão.

A Fico interligará a Ferrovia Norte-Sul em Mara Rosa (GO) até Vilhena (RO) para o escoamento da produção de grãos da Região Centro-Oeste.

O diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, destaca que a maioria das ações que estão em andamento pode ser solucionada com acordos entre a empresa e os proprietários.

“A Infra S.A. está sempre aberta ao diálogo e à cooperação. As tratativas serão realizadas a fim de encontrar acordos justos e que ponderem os interesses públicos e privados”, afirma.

Para o cálculo da indenização, a Infra S.A. diz que utiliza a metodologia de avaliação de bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os laudos são feitos de forma individualizada com base nos valores praticados no mercado e contemplam, além das áreas de terras, todas as benfeitorias existentes, como construções, cercas e plantações. Ainda segundo a empresa, quando o valor é aceito pelo proprietário da terra, o pagamento é feito em curto prazo, sem a necessidade de ações judiciais.