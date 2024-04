Inflação recua com clareza e deve atingir meta de 2% até metade de 2025, diz comissário da UE

Comissário para Economia da União Europeia, Paolo Gentiloni afirmou nesta quinta-feira, 18, que a inflação tem desacelerado com maior clareza na zona do euro, com o dado mais recente melhor que o esperado. Em entrevista ao Atlantic Council, em Washington, ele comentou que agora a expectativa é que a meta de inflação de 2% do Banco Central Europeu (BCE) seja atingida no meio do próximo ano.

Gentiloni também afirmou que o mercado de trabalho continua “bem forte”.

Segundo ele, houve alta no poder de compra. Isso não tem afetado a inflação, mas pode levar a um maior crescimento, avaliou.