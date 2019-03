Inflação da China sobe 1,5% em fevereiro na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China subiu 1,5% em fevereiro de 2019 em relação ao mesmo mês do ano passado, comparado com um aumento de 1,7% em janeiro, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país. A leitura foi a mais baixa desde o início de 2018, mas veio maior que a previsão de 1,4% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. O resultado de fevereiro ficou abaixo da meta oficial chinesa de 3% para este ano.

A inflação de alimentos foi a que mais influenciou a desaceleração do índice, passando de uma alta de 1,9% em janeiro para 0,7% em fevereiro. Na comparação mensal, a inflação ao consumidor subiu 1,0% de janeiro para fevereiro. Fonte: Dow Jones Newswires.