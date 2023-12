Indústria teve revisão para baixo nos 2 primeiros trimestres de 2023, destaca IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria foi revisado para baixo nos dois primeiros trimestres de 2023, afirmou nesta terça-feira, 5, Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou os dados das Contas Nacionais Trimestrais.

No primeiro trimestre do ano, a elevação do PIB Industrial passou de 1,9% para 1,5%, enquanto, no segundo trimestre, o crescimento foi revisado de alta de 1,5% para expansão de 1,0%.

Já o desempenho da agropecuária e dos serviços foi revisado para cima no primeiro e no segundo trimestres do ano. No PIB agro, a elevação no primeiro trimestre passou de 18,8% para 22,9% e, no segundo trimestre, de 17,0% para 20,9%.

O PIB de Serviços, por sua vez, teve crescimento de 3,3% no primeiro trimestre do ano, ante divulgação anterior de alta de 2,9%. Já no segundo trimestre, o desempenho de serviços foi revisado de 2,3% para 2,7%.

“Os serviços financeiros e de seguros estão crescendo bem mais do que estávamos estimando”, salientou Palis.