Indústria de transformação acumula alta de 1,9% em 4 meses de crescimentos, mostra IBGE

A produção da indústria de transformação cresceu 0,8% em março ante fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As indústrias extrativas cresceram 0,2% no período. Na série com ajuste sazonal, a média global da indústria registrou alta de 0,9% em março ante fevereiro.

“A indústria de transformação acumula uma alta de 1,9% em quatro meses de crescimentos”, frisou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Segundo Macedo, a indústria de transformação já completa seis meses sem perdas, uma vez que houve estabilidade em novembro passado (0,0%). Nesses seis meses, o ganho acumulado na produção da transformação é de 2,2%.

Na comparação com o mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal, a produção da indústria de transformação permanece sem quedas desde outubro do ano passado, quando subiu 0,3%. Depois veio a estabilidade, em novembro; dezembro, alta de 0,5%; janeiro de 2024, alta de 0,1%; fevereiro, alta de 0,5%; e março, alta de 0,8%.