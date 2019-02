Indústria de materiais de construção tem queda de 3,5% nas vendas em janeiro

Após mostrar recuperação no último ano, a indústria de materiais de construção começou o ano em baixa. As vendas em janeiro sofreram queda de 3,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já nos últimos 12 meses, o desempenho do setor ainda acumula um crescimento de 0,5%, segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

As vendas de materiais de base em janeiro recuaram 3,2% na comparação anual, enquanto as vendas dos materiais de acabamento tiveram baixa de 3,9%. Por sua vez, a quantidade de pessoas empregadas na indústria de materiais em janeiro diminuiu 1,9% na comparação anual.

Apesar do desempenho negativo da indústria no começo deste ano, a Abramat manteve a previsão de crescimento de 2% das vendas em 2019, considerando a tendência de recuperação da economia brasileira e ampliação dos investimentos com a aprovação das reformas estruturais, especialmente a reforma da Previdência.

“Em 2019, a expectativa é de que se mantenha sustentável o crescimento apresentado pelo setor no ano anterior. A retomada de obras de infraestrutura, bem como a agenda de reformas econômicas, terá parte importante no desempenho da indústria de materiais de construção”, afirmou em nota o presidente da Abramat, Rodrigo Navarro.

Em 2018, as vendas no setor subiram 1,2%, interrompendo uma sequência de três anos consecutivos de retração nas vendas de materiais pela indústria.