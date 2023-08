Índice de preços Ceagesp sobe 0,88% em julho ante junho

O índice de preços Ceagesp encerrou julho com alta de 0,88% em relação a junho. O recuo de 13,0% nos preços do setor de verduras puxou o desempenho do indicador no mês.

Os preços no setor de frutas subiram 5,69% em julho. As principais altas ocorreram nos preços de limão taiti (+41,89%), mamão havaí (+34,66%), pitaia (+31,26%), melancia baby (+30,15%) e mamão formosa (+23,88%). Em contrapartida, as principais reduções foram registradas nos preços de morango comum (-34,66%), ameixa espanhola importada (-28,21%), melão amarelo (-12,80%), limão siciliano (-11,89%) e maracujá azedo (-9,11%).

Em legumes (-2,7%), os principais recuos ocorreram nos preços de pepino comum (-26,07%), tomate cereja (-26,05%), tomate caqui (-23,37%), pepino japonês (-19,87%) e quiabo (-16,40%). Em contrapartida, os principais avanços foram apurados nos preços de vagem macarrão (+29,45%), chuchu (+28,20%), beterraba (+24,79%), jiló (+16,93%) e berinjela comum (+15,56%).

Em verduras (-13,0%), os preços de salsa (-53,50%), brócolos ramoso (-29,15%), couve manteiga (-28,61%), brócolos ninja (-27,06%) e rabanete (-21,10%) registraram as principais reduções em julho, enquanto as principais altas foram apuradas por louro (+1,40%) e (+0,96%).

O setor de diversos apresentou contração de 9,09% nos preços, com recuo de batata lavada (-23,79%), batata asterix (-13,07%), alho nacional (-7,69%), ovos brancos (-5,07%) e coco seco (-3,04%), contra avanço de amendoim sem casca (+7,54%) e amendoim com casca (+1,33%).

Em pescados (+0,72%), as principais altas foram de betara (+52,47%), peroá branco (+26,60%), atum (+23,15%), cavalinha (+21,51%) e polvo (+21,16%). As principais reduções, por outro lado, foram de curimba (-41,14%), lula (-22,25%), tainha (-20,54%), cação azul (-14,91%) e corvina água salgada (-10,35%).