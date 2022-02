Economia Índice de fragilidade política e social aumentou no mundo em 2021, diz Coface

O Índice de Fragilidade Política e Social aumentou em 2021, segundo a Companhia Francesa de Seguro de Crédito (Coface). A média anual desse índice no mundo foi de 38,2% em 2021, em comparação a 35,9% nos dois anos anteriores. O índice, divulgado nesta quinta-feira, 17, pela companhia francesa em todos os países do mundo em que a Coface está presente, mostra ainda que, considerando as economias emergentes, o índice subiu para 41,5% em 2021, depois de 39,4% nos dois anos anteriores.

Já nas economias mais avançadas, o índice também deu um salto, embora esteja em nível bem mais baixo. A Coface apurou que esse indicador foi de 18,2% em 2021, em comparação a 15% em 2020.

Em relação ao risco país, o estudo mostrou que o indicador cresceu na América do Sul. No Brasil o risco foi classificado como “alto”, enquanto na Argentina foi considerado “muito alto” e na Venezuela, “extremo”.

O risco foi considerado “muito baixo” nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, além da Europa Ocidental.

Na China e na Rússia, o risco foi avaliado como “moderadamente alto”.

Sobre o risco setorial, o estudo da Coface mostrou pessimismo nos setores de têxtil e vestuário e de varejo na Índia, assim como na construção na Argentina, que receberam a avaliação de “alto”.