Economia Índice de confiança do consumidor cai a 107,3 em abril nos EUA

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu de 107,6 em março para 107,3 em abril, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 26, pelo Conference Board. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta a 108,5.

O dado de março foi revisado para cima, de 107,2 na estimativa inicial.

O chamado índice de condições atuais, que se baseia na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais do mercado de trabalho e negócios, recuou de 153,8 para 152,6 no mesmo período.

Por outro lado, o índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho, aumentou de 76,7 em março para 77,2 neste mês.