Indicadores de atividade seguiram evidenciando recuperação gradual, diz BC

O Banco Central afirmou nesta quinta-feira, 11, por meio do Relatório de Estabilidade Financeira (REF), que os indicadores da atividade econômica seguiram evidenciando a recuperação gradual da economia no segundo semestre de 2018. “No entanto, o ritmo de crescimento está abaixo do esperado, os índices de utilização da capacidade de produção da indústria ainda são baixos, e o desemprego permanece elevado”, ponderou o BC.

Em sintonia com outros documentos recentes, a instituição também voltou a afirmar que a continuidade das reformas é essencial para a recuperação sustentável e para a manutenção da inflação baixa, no médio e no longo prazo.

“Nesse cenário de recuperação gradual, de inflação e de taxa básica de juros historicamente baixas, o mercado de capitais continua sendo atrativo para as empresas”, registrou o BC no REF. “Evidência disso é que, em 2018, o aumento do endividamento das empresas não financeiras no mercado de capitais foi superior ao aumento do endividamento no sistema bancário.”

O BC defendeu ainda que os riscos à estabilidade financeira caíram, “a despeito do elevado volume de ativos problemáticos na carteira de crédito para empresas de grande porte”. “A rentabilidade voltou ao nível pré-recessão, a liquidez está elevada, e os índices de capitalização e de alavancagem estão bastante superiores aos requerimentos mínimos regulatórios”, acrescentou o BC.