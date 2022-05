Economia Indicador CPI sobe a 7,68% em abril no México, no maior nível em 21 anos

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,54% em abril, levando a taxa de 12 meses de 7,45% para 7,68% no mês passado, de acordo com o Instituto Nacional de Estatíticas nesta segunda-feira. Com isso, a inflação de abril atingiu um pico de 21 anos, liderada pelos preços crescentes de alimentos que levaram o governo a tomar medidas para reduzir as pressões sobre o custo de vida.

O núcleo do CPI, que exclui energia e produtos agrícolas, mas inclui alimentos processados, subiu 0,78% no mês passado e 7,22% em relação ao ano anterior.

Dado o marco, é amplamente esperado que o Banco do México continue a aumentar as taxas de juros com alta de meio ponto porcentual na meta de taxa de juros overnight para 7%, em sua reunião na quinta-feira.