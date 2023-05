Indicação visa facilitar diálogo para harmonizar políticas fiscal e monetária, diz Galípolo

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 10, que sua indicação à Diretoria de Política Monetária do Banco Central (BC) visa facilitar a harmonização entre as políticas fiscal, comanda pela Fazenda, e monetária, conduzida pelo BC, liderado por Roberto Campos Neto.

Em entrevista à BandNews, ele considerou ser sintomático que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenham indicado uma pessoa que dialoga com frequência com Campos Neto e a diretoria do BC.

“A minha indicação, que está sujeita à aprovação do Senado, visa ser um facilitador de diálogo entre as politicas”, declarou Galípolo.