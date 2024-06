Índia: Bolsa de Mumbai fecha em máxima histórica com expectativa de novo mandato para Modi

A Bolsa de Mumbai, a principal da Índia, fechou em nível recorde nesta segunda-feira (3) em meio a expectativas de que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, conquiste um terceiro mandato e após dados fortes de crescimento econômico.

O S&P BSE Sensex, índice que reúne as ações mais negociadas em Mumbai, avançou 3,39% hoje, ao patamar inédito de 76.468,78 pontos, após tocar nível intraday recorde de 76.738,89 pontos durante o pregão.

É amplamente esperado que Modi ganhe um terceiro mandato como premiê quando os votos da eleição nacional da Índia forem contados, na terça-feira (4).

O desempenho recorde do Sensex também veio após dados mostrarem que o Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 8,2% no ano até março, superando as expectativas, depois da expansão de 7% do ano anterior. *Com informações da Dow Jones Newswires.