Imposto sobre herança no Brasil é nada, só 4%, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que o imposto sobre herança no Brasil é “nada”, e por isso doações de patrimônio para educação e outras áreas são raras. Ele deu a declaração em cerimônia de homenagem aos 10 anos do câmpus Lagoa do Sino, da UFSCar. A unidade fica em Buri, no interior de São Paulo. Foi construía em uma área doada pelo escritor Raduan Nassar. “Nos Estados Unidos, como o imposto é caro, tem muitos empresários que fazem doação”, disse o presidente da República. “Aqui no Brasil não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele”, disse Lula.