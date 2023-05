Impasse do teto da dívida dos EUA deve ser resolvido o quanto antes, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defendeu a urgência de o Congresso resolver o impasse do teto da dívida o quanto antes, ao se reunir com CEOs e executivos de bancos durante evento em Washington nesta quinta-feira, 18. Yellen tornou a dizer que um default pelo governo norte-americano provocaria consequências graves para o sistema bancário para a economia doméstica e global, de acordo com comunicado do Tesouro.

Ela reiterou que falhar em aumentar ou suspender o limite da dívida seria catastrófico, segundo a nota.

A representante do Tesouro também reafirmou “a robustez do sistema bancário dos EUA”, que, segundo ela, continua bem capitalizado e com liquidez forte.

O departamento continua monitorando de perto as condições do setor.