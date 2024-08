Imóvel: vale a pena alugar ou comprar?

Ao alugar ou comprar um imóvel, é fundamental estar atento à melhor decisão - Foto: Wirestock on Freepik

Decidir entre alugar ou comprar um imóvel é uma escolha difícil que envolve diversos fatores financeiros e pessoais. Ambas as opções têm vantagens e desvantagens que devem ser consideradas antes de tomar uma decisão final.

Especialista em finanças pessoais, João Victorino afirma que entre os pontos que devem considerados pelo interessado antes de bater o martelo é avaliar a capacidade financeira, se possui os recursos para a entrada, para as despesas iniciais de compra e também para as parcelas do financiamento, que não devem passar de 30% da renda.

Victorino explica que, no caso da compra, é importante considerar planos pessoais e familiares, tendo em mente se a pessoa pretende permanecer no mesmo local por um longo tempo.

“Entre as vantagens de comprar, estão a construção de um patrimônio, o potencial de valorização ao longo do tempo e a promoção de estabilidade e segurança, especialmente para famílias. Esses pontos devem ser analisados antes da compra de uma casa ou apartamento”, diz.

Dados da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) apontam que o número de compradores de imóveis cresceu 11% no primeiro trimestre deste ano. Além disso, o levantamento revela que os imóveis usados chamam mais atenção do que os novos, principalmente pelo preço.

No entanto, alugar também tem as suas vantagens. “Alugar oferece maior flexibilidade e mobilidade, sendo ideal para quem não deseja se fixar em um local por muito tempo. Além disso, requer menos capital inicial do que comprar, o que pode ser vantajoso para várias pessoas”, explica o especialista em finanças pessoais.

Victorino alerta que, tanto ao alugar quanto ao comprar um imóvel, é fundamental estar atento para não ser enganado e não tomar decisões precipitadas. Segundo ele, ao optar pelo aluguel, é importante analisar as condições do mercado imobiliário na região desejada, algo que pode ser feito facilmente pela internet, utilizando diversas plataformas disponíveis que servem como fonte de consulta confiável.

Contudo, quando a intenção é comprar um imóvel, o especialista enfatiza que os cuidados devem ser redobrados, pois trata-se de uma aquisição definitiva, não de uma moradia temporária.

“Converse com zeladores, síndicos e vizinhos para saber se o imóvel que você quer comprar é uma boa escolha. Evite comprar apartamentos em prédios com alta inadimplência condominial, pois muitos edifícios enfrentam problemas financeiros e os custos acabam sendo repassados aos proprietários por meio de cotas extras. É essencial pensar em todos os detalhes para evitar dores de cabeça durante o processo”, enfatiza.

Alugar ou comprar?

Para ajudar a decidir entre alugar ou comprar um imóvel, o especialista sugere considerar cálculos que envolvem a taxa de juros e as economias disponíveis. João Victorino propõe um cenário com um imóvel de R$ 450 mil e compara os custos de compra com o investimento no Tesouro IPCA+.

Compra do imóvel

Valor do imóvel: R$ 450 mil

R$ 450 mil Potencial de valorização: 5% ao ano

5% ao ano Valor após 30 anos: R$ 1.945.077,00

R$ 1.945.077,00 Economia com aluguel: R$ 1.315.800,00 (aluguel inicial de R$ 1.800,00/mês com reajuste anual de 4%)

Investimento no Tesouro IPCA+

Investimento inicial: R$ 450 mil

R$ 450 mil Taxa real de retorno: 6,5% ao ano

6,5% ao ano Valor após 30 anos: R$ 2.982.757,00

R$ 2.982.757,00 Custo do aluguel: R$ 1.315.800,00 (aluguel inicial de R$ 1.800,00/mês com reajuste anual de 4%)

Conclusão

“Comparando os dois cenários, comprar o imóvel e economizar o aluguel resulta em um total acumulado maior (R$ 3.260.877,00) do que investir no Tesouro IPCA+ e descontar o gasto com aluguel (R$ 1.666.957,00). Neste caso, do ponto de vista estritamente financeiro, comprar o imóvel é mais vantajoso do que investir no Tesouro IPCA+”, afirma o especialista.