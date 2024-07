IGP-M de 2024 passa de 3,22% para 3,39%, prevê focus

A mediana do relatório Focus para a inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de 2024 subiu de 3,22% para 3,39% segunda dados divulgados nesta segunda-feira, 1. Um mês antes, ela era de 2,90%. A estimativa intermediária para 2025 passou de 3,81% para 3,90%. Um mês atrás, ela era de 3,80%. Os índices gerais de preços, calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), respondem ao desempenho do câmbio e à variação dos produtos no atacado, como as commodities.