IGP-M cai 0,88% na 1ª prévia de agosto, de +0,28% na prévia de julho, diz FGV

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou deflação de 0,88% na primeira prévia de agosto, após alta de 0,28% na mesma prévia de julho, informou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). Todos os três componentes do indicador arrefeceram no período. O maior recuo ocorreu no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), que passou de alta de 0,42% para queda de 1,66%. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) também migrou para o terreno negativo, de 0,12% em julho para -0,86% em agosto. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), por sua vez, desacelerou de 1,37% na prévia anterior para 0,49% nesta, segundo a FGV.