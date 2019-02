IFI: reforma é de extrema necessidade para superação da armadilha da desigualdade

O colegiado da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal afirma, em relatório preliminar divulgado nesta segunda-feira, 25, que a proposta de reforma da previdência do governo Jair Bolsonaro é de extrema necessidade para superação da armadilha da desigualdade de renda no País. O relatório do IFI explica aos senadores as 10 principais mudanças da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de reforma da Previdência.

Esse relatório é um primeiro de uma série de trabalhos sobre a reforma que a IFI vai divulgar nos próximos meses. A entidade vai também fazer os seus próprios cálculos do impacto fiscal de cada medida.

O governo estimou que a PEC garante uma economia de R$ 1,1 trilhão em 10 anos.

A IFI vai fazer um banco de dados com informações sobre renda, demografia, aposentadorias, pensões e benefícios sociais. “A IFI entende que a reforma da previdência é de extrema necessidade, considerando tanto os objetivos de superação da chamada armadilha de renda média quanto da pobreza e da desigualdade no país.”

Segundo o relatório, a colaboração da IFI, portanto, se dará no sentido de apoiar e oferecer bons diagnósticos e cenários, a partir da proposta recém-apresentada.