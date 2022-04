Economia Iene fraco é positivo para a economia como um todo, diz presidente do BoJ

O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse nesta quinta-feira acreditar ainda que um iene fraco é positivo para a economia japonesa como um todo, embora volatilidade cambial excessiva possa ter efeitos negativos.

O comentário veio após a moeda japonesa se enfraquecer para mais de 130 ienes por dólar pela primeira vez desde abril de 2002. O iene ampliou perdas depois de o BoJ anunciar que irá comprar bônus do governo japonês (JGBs) de 10 anos a uma taxa de 0,25% em todos os dias úteis para garantir que o rendimento do papel não ultrapasse este nível. Kuroda justificou que a decisão tem o objetivo de evitar que operações de mercado do BoJ causem especulação desnecessária.

Em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão do BoJ de deixar sua política monetária inalterada, Kuroda disse que flutuações cambiais exageradas da taxa de câmbio dificultam a capacidade das empresas de fazer planos de negócios e que o BC japonês irá monitorar de perto o impacto do iene fraco na economia e nos preços. Segundo ele, o câmbio deveria refletir os fundamentos econômicos.

Kuroda disse também que o ritmo atual de aumentos dos preços não é sustentável. Fonte: Dow Jones Newswires.