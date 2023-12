Ibovespa tem alta moderada com commodities e de olho em juros nos EUA

O Índice Bovespa conserva alta moderada na manhã desta quinta-feira, interrompendo a realização de lucros dos últimos dias. Os ganhos são garantidos principalmente pelo avanço dos preços das commodities, como o minério de ferro, que fechou em alta acima de 3% em Dalian, na China.

O petróleo sobe mais de 1% nos futuros de Londres e Nova York. Com isso, as ações da Petrobras, Vale e siderúrgicas estão entre as principais altas do índice, ao lado de ações de consumo e do setor financeiro.

Para Dennis Esteves, sócio e especialista da Blue3 Investimentos, o mercado brasileiro trabalha à espera das sinalizações para a política monetária americana e a questão fiscal doméstica.

Ele chama a atenção para o pronunciamento do relator da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), hoje no Brasil, e para o relatório de empregos nos Estados Unidos (o payroll), amanhã. “O mercado está atento para saber se haverá margem para ‘soltar’ o orçamento, o que elevaria o risco fiscal. De todo modo, é o payroll que mais concentra as atenções, uma vez que a política de juros do Federal Reserve pode determinar o rumo do mercado nas próximas semanas”, afirma.

Às 11h35 o Ibovespa subia 0,60%, aos 126.377,89 pontos.