Ibovespa supera patamar dos 78 mil pontos puxado por Petrobras

A Bovespa iniciou os negócios desta quarta-feira, 29, rondando a estabilidade, mas ganhou força puxada pela alta de mais de 2,0% das ações da Petrobras, em meio à valorização dos contratos futuros de petróleo no exterior. Assim, o principal índice da bolsa supera o patamar dos 78 mil pontos, em alta de 0,87% (78.107,65 pontos). O setor financeiro também contribui para essa recuperação. Segundo um operador de renda variável, o mercado acionário sobe “no vácuo”, recuperando parte das perdas de 0,59% registradas na véspera e sem drivers importantes do radar, nesta quarta-feira de agenda fraca. A corrida presidencial segue no foco.

As ações da Eletrobras lideram os ganhos no Ibovespa, com avanço de 3,34% (ON) e 2,47% (PNB), beneficiadas pela notícia de que o senador Romero Jucá (MDB-RR) apresentou na terça-feira, 28, relatório favorável ao projeto que destrava a venda das distribuidoras da elétrica no Norte e Nordeste. Nesta quinta-feira, a companhia promove leilão da Eletroacre, Ceron e Boa Vista na B3.