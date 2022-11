Ibovespa sobe com exterior e de olho em sinal de corte de gastos na PEC

O ajuste para cima nos mercados de ações do ocidente após dois dias de queda e a expectativa de corte nos gastos fora do teto na PEC da Transição permitem alta do Ibovespa nesta sexta-feira, 18. Contudo, a alta é moderada e o indicador tende a fechar a semana em queda. Até agora, acumula perdas de 1,58%, indo para a segunda baixa semanal seguida.

Há instantes, o Ibovespa adotou uma série de máximas, com investidores avaliando com bons olhos

o discurso do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, em evento da Bloomberg, esta manhã, em São Paulo. O índice subiu 1,72%, na máxima aos 111.584,86 pontos.

Em linhas gerais, Campos Neto disse que “se acreditarmos que a convergência da inflação não

acontecerá por fiscal, vamos reagir.” Afirmou ainda que o BC fará o que for necessário para

garantir que vai cumprir o seu mandato.

“Ao falar na convergência da inflação, traz certo alívio, pois indica que atuará para isso

mesmo que o fiscal não ajude. Mostra que buscará a ancoragem. Se não tivessem aprovado a

independência, o BC poderia estar falando em queda de juros”, afirma Edmar Oliveira,

especialista de renda variável da One Investimentos.

Entretanto, a alta forte durou pouco. “Foram comentários sensatos, característicos de

autoridade monetária. Ele usou uma expressão de que gosto muito, de que ‘o mercado não é um

monstro, mas sim uma máquina que aloca os recursos da economia’. O ponto é a incerteza fiscal

grande”, afirma Enrico Cozzolino, head de análise e sócio da Levante Investimentos.

Por ora, nem mesmo a valorização de 3,29% do minério de ferro, em Dalian, anima, dadas as

preocupações com a demanda mundial por conta das medidas contra a covid-19 na China, que ainda

prosseguem em muitos lugares. O petróleo cai na faixa de 5%,penalizando as ações do setor, com

Petrobras cedendo perto de 2% e Vale cai em torno de 1%, em dia de vencimento de opções sobre

ações aqui. A briga por comprados e vendidos normalmente deixa em evidência esses dois papéis.

O cenário lá fora e aqui ainda inspira cuidado, em meio a temores de desaceleração da economia

global e aperto monetário por parte de grandes bancos centrais. Hoje, a presidente do Federal

Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, defendeu que a estabilidade de preços é a chave para conseguir alcançar a máxima de emprego.

A dirigente discursou em conferência sobre mercado de

trabalho e destacou que o trabalho do Fed é alcançar essa estabilidade, e que ainda há mais

trabalho a fazer. Já a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou o

compromisso com mais aperto monetário e sugeriu que o juro pode subir a nível restritivo no

bloco.

“Os mercados mostram uma recuperação técnica, principalmente nas bolsas. A agenda do dia é

leve, com números de varejo dentro do esperado na Inglaterra”, avalia em comentário matinal o

economista-chefe do BV, Roberto Padovani.

Por aqui, Padovani acrescenta que a expectativa de redução da expansão fiscal na PEC da

Transição também contribui para a melhora do humor do mercado.

Os gastos extrateto da minuta apresentada na quarta-feira pelo novo governo ao Congresso podem

diminuir de R$ 200 bilhões para R$ 160 bilhões. E já se fala em corte de gastos, inclusive

subsídios, e de revisão de contratos. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou

que não há motivo para “estresse” e que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da

Silva vai buscar formas de cortar gastos.

“A fala de Campos Neto se soma à de Alckmin e Mercadante Aloizio, um dos coordenadores do

governo da transição de possibilidade de cortes de subsídios”, completa Cozzolino, da Levante.

Contudo, até que saia algo de concreto, o clima deve continuar cauteloso no mercado local.

Segundo o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, a tranquilidade interna – com

Ibovespa futuro em alta e juros futuros e dólar em queda – pode ser pontual, pois “não está

tudo resolvido.” Agora, diz, os investidores ficarão à espera da tramitação da PEC na próxima

semana. “Ainda ficará de olho no Lula presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que

estará de volta do exterior. Vamos ver se nomeia algum ministro, da Fazenda, do Planejamento”,

diz.

Às 11h33, o Ibovespa subia 0,40%, aos 110.145,11 pontos.