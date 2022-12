Ibovespa sobe com China e à espera de votação da PEC de transição

Expectativa de anúncios de novo relaxamento de medidas contra a covid-19 na China e espera pela votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de transição atenuam a aversão a risco no exterior nesta terça-feira. Além disso, gera algum alívio ao índice Bovespa, que ontem caiu 2,25% (109.401,41 pontos), é o fato de que o novo governo aceitou colocar em dois anos o período para a exclusão do Bolsa Família do cálculo do teto de gastos.

Após subir 0,68%, na máxima aos 110.142,88 pontos, e 0,01% na abertura (109.402,99 pontos), o índice Bovespa perdeu força, seguindo em alta moderada. Os investidores avaliam o relatório da PEC da Transição, apresentado nesta manhã, e no aguardo da votação.

“O mercado quer uma certeza. Claro que se for aprovado um valor de R$ 175 bilhões, é ruim, mas o importante é decidir. Esse jogo só reforça a liquidez fraca. Uma desidratação seria algo importante”, avalia Lucas Mastromonico, operador de renda variável da B.Side Investimentos.

O relatório da PEC da Transição, apresentado hoje, pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG), amplia o teto de gastos em R$ 175 bilhões por um período de dois anos. Silveira disse que o debate sobre o projeto pode se estender até amanhã.

A despeito do recuo do minério e o petróleo lá fora e do sinal moderado e divergente dos índices futuros de ações de Nova York, as ações ligadas a matérias-primas sobem na B3. “Diria que a China tem uma influência de 80% e a expectativa de desidratação da PEC de transição contribui com 20%”, diz Rafael Germano, especialista em Renda Variável da Blu3, ao referir-se à notícia de que a partir desta semana não serão mais exigidos testes negativos para usar o transporte público no gigante asiático.

“É mais um avanço na política de covid zero, o que tende a impactar bem os emergentes. Apesar de o cenário ainda estar conturbado, o minério de ferro caiu só meio por cento”, acrescenta Germano, da Blue3.

O desempenho externo reflete em parte renovados temores de uma postura dura do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) já no encontro deste mês, após sinais de moderação na alta do juros.

“Apesar de alguns motivos para otimismo com a atividade chinesa em virtude do relaxamento da política de Covid zero – otimismo que ainda precisa ser testado – os mercados financeiros ainda aguardam por sinais de recuperação do setor imobiliário chinês”, cita em nota a Terra Investimentos.

Como reforça em comentário matinal o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, apesar reabertura chinesa, existe muita preocupação com alta de juros nos Estados Unidos. Ele lembra que ontem o juros de dez anos dos títulos americanos subiram a 3,603%, levando ao mau humor nos mercados. Aqui, diz, há certo “pessimismo” com a PEC de transição, o que pode reforçar a cautela com o movimento global.

Às 11h14, o Ibovespa subia 0,51%, aos 109.959,55 pontos.