Ibovespa reduz ritmo de queda com reação de blue chips de commodities

O Ibovespa opera em baixa pelo sétimo pregão consecutivo nesta quarta-feira, 9. O índice reduziu o ritmo de queda nos últimos minutos, mas ainda mostra fraqueza, mesmo em um dia de alta dos preços do petróleo e menor aversão ao risco no exterior.

As blue chips de commodities Vale e Petrobras voltaram a operar em alta há instantes, dando maior sustentação ao índice. No entanto, ainda há quedas significativas em ações de siderurgia, financeiro e de consumo, que impedem uma virada do indicador.

Segundo Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos, o mercado segue em modo cautela por conta dos temores de desaceleração da economia global e pela expectativa com indicadores de inflação nos próximos dias.

Na quinta-feira, 8, será divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos em julho e, na sexta-feira, será a vez do índice oficial de inflação do Brasil, o IPCA, que baliza as decisões de política monetária do Banco Central.

Segundo a fonte, se houver novas desacelerações importantes na inflação, é possível que boa parte do mercado mantenha a expectativa de aumento do ritmo de cortes de juros nas próximas reuniões do Copom, apesar dos acenos do BC de que essa possibilidade seria pouco provável.

“O mercado também trabalha à espera do balanço do Banco do Brasil, ao final do pregão, que encerra o período de resultados dos grandes bancos e é bastante importante”, ressalta.

Às 11h25, o Ibovespa tinha 118.470,00 pontos, em baixa de 0,52%. Vale ON subia 0,16%, enquanto Petrobras ON e PN ganhavam 0,67% e 0,79%. Na mínima do dia, o Ibovespa chegou a cair 0,83%, aos 118.103 pontos.