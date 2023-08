Ibovespa opera em queda moderada, na contramão de NY, que acompanha Powell

O Índice Bovespa oscila em queda moderada na manhã desta sexta-feira, 25. A variação negativa foi puxada pelos blocos de ações dos segmentos financeiro, de consumo e imobiliário, todos sensíveis à política de juros.

Segundo Bruno Burth, operador de renda variável da Legend, a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) acima do esperado reduz as chances de um aumento no ritmo de cortes da taxa Selic para além de 0,50 ponto porcentual, que é o cenário-base do mercado.

Por esse motivo é que os papéis de consumo, varejo e imobiliário estão entre as maiores quedas do dia, explica a fonte.

Burth ressalta que o mercado brasileiro de maneira geral segue bastante suscetível a questões internacionais, como o ritmo da economia chinesa e a possibilidade de uma leve recessão nos Estados Unidos. “Não estamos imunes ao mercado internacional. O macroeconômico é hoje mais importante que o valuation das ações, que já estão descontadas há pelo menos três anos”, afirma.

No final de manhã, o principal foco do investidor está na fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, que discursa no seminário de Jackson Hole e comenta sobre política monetária.

Os juros dos Treasuries recuam e os índices de Nova York mantêm sinal positivo, enquanto Powell defende a manutenção da política monetária restritiva mos Estados Unidos.

Às 11h22, o Ibovespa tinha baixa de 0,49%, aos 116.454,30 pontos. Na mínima, minutos antes, chegou a cair 0,75%, para 116.144 pontos.