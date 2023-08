Ibovespa opera em queda leve, puxada por ações de commodities metálicas e bancos

O Índice Bovespa opera em leve baixa na manhã desta quinta-feira, 24, puxada principalmente pelas ações de commodities metálicas e bancos. Por outro lado, os papéis da Petrobras avançam, amenizando a pressão negativa. O sinal também é negativo nas bolsas de Nova York, em um dia de alta dos juros dos títulos do Tesouro americano, os treasuries.

Segundo Renato Reis, analista da DVInvest, o dia é de poucas notícias relevantes e nenhuma alteração no quadro econômico interno e externo. Com isso, afirma, a queda do Ibovespa pode ser considerada um ajuste, depois de dois pregões de alta firme, acima de 1%.

Reis afirma que os próximos dias devem ser marcados por oscilações provocadas por eventos pontuais na Bolsa brasileira, pelo menos até que novos eventos possam marcar alteração no quadro para os investidores.

No caso da Petrobras, por exemplo, ele ressalta o noticiário em torno da exploração da Margem Equatorial brasileira como fator que pode manter os papéis da estatal em destaque. Ontem e hoje, as ações da empresa avançam com instituições financeiras melhorando a recomendação dos papéis. Depois do Bank of America e BTG terem elevado a recomendação ontem, hoje foi a vez do UBS.

Nos EUA, as atenções se voltam ao seminário de Jackson Hole, promovido pelo Federal Reserve, o banco central norte-americano.

Para amanhã estão previstos os discursos do presidente do Fed, Jerome Powell, e da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Às 11h37, o Ibovespa tinha 117.655,99 pontos, em baixa de 0,41%. Petrobras ON e PN subiam 0,25% e 0,47%, enquanto Vale ON perdia 1,19% e Bradesco PN, 0,91%.