Ibovespa: leve busca por risco no exterior e corporativo local inibem realização de lucros

A alta das bolsas internacionais limita a queda do Ibovespa, após dois pregões seguidos de valorização. Com isso, mira queda na semana (-0,21%), após subir 0,69% na passada. A agenda mais fraca e incertezas relacionadas ao crescimento econômico doméstico reforçam realização, ainda que uma atividade fraca reforce queda da Selic.

Após ceder 0,74%, com mínima aos 118.375,75 pontos, o Índice Bovespa diminuiu a queda, em meio à aceleração moderada das bolsas americanas, após a divulgação de dados dos Estados Unidos.

Em meio ao noticiário esvaziado e após ganhos recentes do Índice Bovespa, Beto Saadia, economista e sócio da Nomos, avalia que o recuo pode ser visto apenas como um ajuste. “Não é um recuo forte, não diz muito. Não vejo nenhuma história por trás disso, por ora’, avalia.

No Brasil, os investidores avaliaram os anúncios de captações de empresas e a queda mais forte das vendas do varejo em maio. Houve queda de 1,00% em maio ante abril. O resultado foi mais negativo do que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava recuo de 0,2%. O intervalo de previsões ia de declínio de 0,8% a alta de 0,7%.

“Aqui, não tem novidades que façam o Índice Bovespa avançar. O texto da reforma tributária não tem agradado e uma possível queda de 0,25 ponto porcentual na Selic em agosto já estaria precificada. Só se o Banco Central cortar meio ponto estimularia, mas considero difícil”, avalia Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

No exterior, os índices de ações avançam, em meio ao início da temporada de balanços trimestrais nos Estados Unidos com resultados melhores do que o esperado. Além disso, ajuda o fato de o índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos ter avançado de 64,4 em junho a 72,6 na leitura preliminar de julho, informou há pouco a Universidade de Michigan. O resultado surpreendeu analistas, que projetavam avanço menor, a 65,5. Esta é a maior marca registrada pelo indicador desde setembro de 2021.

Além disso, a elevação de 2,54% do minério de ferro em Dalian, na China, estimula alta das ações da Vale na B3, mas moderada. Já o petróleo cai em torno de 1,00%, pesando em Petrobras, cujos papéis subiram ontem.

O Índice Bovespa fechou ontem em alta de 1,36%, aos 119.263,89 pontos, acumulando ganho semanal de 0,31%, diante de renovadas expectativas de apenas mais uma elevação dos juros dos Estados Unidos neste mês. Por lá, grandes bancos como JPMorgan e Wells Fargo, além da UnitedHealth, do setor de saúde, apresentaram balanços com resultados acima do previsto, estimulando apetite moderado ao risco.

Segundo o economista Álvaro Bandeira, seria importante o Ibovespa retomar a marca dos 120 mil pontos alcançada na máxima intradia do último dia 5 (120.199,87 pontos), a fim de dar consistência ao mercado como um movimento firme de recuperação.

Seguem no radar a reunião entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) que, mais cedo, afirmou que no encontro não foi tratado o tema sobre linha branca, e o Desenrola – programa, que neste primeiro momento, permitirá a renegociação de até R$ 50 bilhões de 30 milhões de brasileiros, segundo a Fazenda.

Às 11h28 desta sexta, o Ibovespa caía 0,54%, aos 118.619,76 pontos, após abertura aos 119.268,24 pontos, em alta de 0,05%.