Ibovespa fecha em queda de 0,87% e acumula perda de 8% em cinco pregões

A cautela voltou a marcar os negócios no mercado de ações e o Índice Bovespa teve nesta segunda-feira, 11, sua quinta queda consecutiva, puxado principalmente pelas ações do setor financeiro. O índice chegou a subir mais de 1% pela manhã, mas perdeu sustentação e fechou em baixa de 0,87%, aos 72.307,77 pontos. O volume de negócios somou R$ 9,6 bilhões e ficou abaixo da média dos últimos dias, evidenciando um pregão sem os sobressaltos das últimas semanas.

“Foi uma continuidade do movimento vendedor dos últimos dias, em um cenário de poucas novidades. O mercado precisa de um ‘driver’ novo para dar sustentação à força compradora”, disse Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

As ações com maior influência no resultado final do Ibovespa foram as do segmento financeiro, que fecharam com quedas que chegaram a superar os 3%. Responsáveis por mais de 25% da composição do Ibovespa, esses papéis já vinham mostrando desempenho mais fraco desde a abertura positiva da bolsa. Banco do Brasil ON terminou o dia em queda de 3,30%, Itaú Unibanco PN perdeu 2,89% e as units do Santander recuaram 3,13%.

Em contrapartida, as ações da Petrobras fecharam com altas de 2,17% (ON) e 1,05% (PN), influenciadas pela expectativa positiva em relação à cessão onerosa. Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a equipe econômica estuda um mecanismo para pagar à estatal a dívida da União decorrente da revisão do contrato sem passar pelo teto de gastos.

No noticiário recente, os destaques ficaram por conta da pesquisa Datafolha, divulgada ontem, e a entrevista do presidente do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, ao Broadcast ao Vivo Interativo. “A pesquisa mostrou o cenário eleitoral ainda indefinido e a entrevista do presidente do BC também não trouxe grandes novidades, pois não sinalizou até quando ele vai continuar a intervir no câmbio”, disse Chinchila, da Terra Investimentos.

Em cinco pregões de queda, o Ibovespa perdeu 8,00%, o que leva o acumulado do ano a uma perda de 5,36%. Na mínima do dia, à tarde, o Ibovespa chegou a cair 1,51%, perdendo pontualmente o patamar dos 72 mil pontos (71.843 pontos). Parte da volatilidade foi atribuída à movimentação em torno do vencimento do Ibovespa futuro, na quarta-feira. Profissionais ponderam, no entanto, que o volume de negócios baixo acabou por amplificar operações de menor porte.