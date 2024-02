Ibovespa emenda quarto ganho e se reaproxima dos 130 mil pontos

Mesmo sob o peso das gigantes de commodities na sessão – Petrobras (ON -2,00%, PN -1,05%) e Vale (ON -2,19%), com o petróleo e o minério em baixa nesta terça-feira -, o Ibovespa sustentou os 129 mil pontos pelo segundo fechamento, no maior nível desde o último dia 7, então também perto dos 130 mil pontos. Hoje, o índice da B3 oscilou dos 128.326,04 aos 129.916,11 pontos (+0,68%), em máxima do dia que coincidiu com o fechamento, saindo de abertura aos 129.032,88 na sessão. O giro financeiro foi a R$ 28,2 bilhões nesta terça-feira.

O desempenho positivo do Ibovespa – a quarta alta consecutiva – amparou-se hoje em avanço dos grandes bancos (Itaú PN +2,18%, Bradesco PN +2,34%) e das utilities (Eletrobras ON +3,76%, PNB +3,31%), bem como de Itausa (PN +3,04%). Na ponta ganhadora, destaque para Carrefour (+11,16%), com a rede de supermercados tendo divulgado resultados após o fechamento de ontem, e para Petz (+8,02%). No lado oposto, além de Vale, vieram CSN (-4,86%), Magazine Luiza (-3,35%) e CSN Mineração (-2,37%). No mês, o Ibovespa sobe 1,69%, limitando a perda do ano a 3,18%. Nas duas primeiras sessões da semana, o índice acumula ganho de 0,92%.

“A agenda tem estado vazia até o momento na semana”, diz Bernard Faust, sócio da One Investimentos. “O destaque de hoje foi o corte na taxa de juros longa de cinco anos na China, referência para o crédito imobiliário. Foi o maior corte da história, mas o que prevaleceu hoje para a B3 foi o tombo do minério de ferro de mais de 5% em Dalian, com a visão do mercado de que tal corte não será o suficiente, por si, para recuperar o setor imobiliário por lá, em uma espiral negativa que é muito mais estrutural – maior do que um corte de juros brusco pode conter.”

Assim, o IMAT, índice que reúne as ações de materiais básicos, como as do setor metálico, fechou hoje em baixa de 0,13%, mas o leve efeito negativo foi mais do que compensado pelo desempenho favorável das ações de consumo (ICON +1,72%), com exposição ao ciclo doméstico. “Os bancos também foram bem na sessão, assim como outras ações cíclicas, o que foi fundamental para segurar o Ibovespa mesmo com o desempenho negativo do setor de commodities na sessão”, acrescenta Faust.

Nos Estados Unidos, nesta terça-feira de retomada dos negócios após o feriado do Dia do Presidente, a cautela prevaleceu e o sinal foi negativo, mesmo antes da abertura, conforme indicavam os futuros, observa em nota a Guide Investimentos.

“Atmosfera de prudência após o interregno do feriado, com os investidores aguardando a divulgação da ata do Federal Reserve amanhã, que poderá oferecer indícios sobre a política monetária”, acrescenta a casa, observando também que, com a correção de mais de 5% nesta terça-feira, o minério de ferro na China atingiu o menor nível de preços em três meses, com reflexo direto para o setor no Brasil.