Ibovespa conserva alta moderada após 3 pregões de correções

O Ibovespa sustentou valorização moderada na manhã desta quinta-feira, 29, com os ganhos praticamente generalizados entre os segmentos financeiros. É a primeira alta do índice nesta semana, depois de uma realização de lucros nos últimos três pregões.

“O Ibovespa estava apenas realizando lucros depois de uma alta muito aguda, movida por questões especificamente internas”, disse Felipe Jaguaribe, sócio da Legend Capital.

O profissional afirma que o mercado volta a reagir a referências positivas da semana, como a ata do Copom mais “dovish” e a hoje a desaceleração do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de junho, que teve deflação de 1,93%, perto do piso das estimativas do mercado.

Segundo Jaguaribe, o principal trigger hoje é a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMO), para a qual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou a manutenção da meta de inflação de 3% para 2024.

“Mas é importante ressaltar que há condicionantes para a manutenção da visão mais benigna para a renda variável”, afirma ele, em referência à evolução de questões fiscais que permitam a redução dos juros no país.

Às 11h49, o Ibovespa tinha 117.643,09 pontos, em alta de 0,82%. Vale ON, ação de maior peso na carteira do índice, subia 0,96%, enquanto Petrobras PN recuava 0,06%.