IBGE: volume de serviços sobe em três de cinco atividades em julho ante junho

O volume de serviços prestados subiu, na passagem de junho para julho, em três das cinco atividades investigadas pela Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No agregado, o volume de serviços prestados subiu 1,1% em julho ante junho.

O destaque, segundo o IBGE, foram os serviços de transportes, com alta de 2,3%. Entre maio e julho, os transportes acumularam avanço de 3,9%. O IBGE também ressaltou o movimento dos serviços de informação e comunicação, que avançaram 1,1%, se recuperando da ligeira queda de 0,2% de junho.

A outra expansão do mês ficou com serviços prestados às famílias (0,6%), “o quinto crescimento seguido, com ganho acumulado de 9,7% nesse período”, informou o IBGE. Em nota.

Na contramão, o volume prestado em outros serviços caiu 4,2% em julho ante junho, enquanto os serviços profissionais, administrativos e complementares recuaram 1,1%.

Já as atividades turísticas – que reagregam uma série de subatividades dos cinco setores pesquisados na PMS – cresceram 1,5% em julho ante junho. Mesmo com a alta, as atividades turísticas ainda estão 1,1% do nível de atividade de fevereiro de 2020, antes de a pandemia de covid-19 se abater sobre a economia.