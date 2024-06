IBGE posterga divulgação do PIB dos Municípios 2022 para 2025

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta segunda-feira, 17, que postergará a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios referente a 2022. A publicação das informações, que deveria ocorrer neste ano, foi adiada para 2025.

A postergação foi necessária “em virtude dos trabalhos relacionados com a mudança de ano base do Sistema de Contas de 2010 para 2021”, justificou o instituto, em nota técnica.

Em 2025, os resultados do PIB dos Municípios referentes ao ano 2023 serão divulgados juntamente com as informações de 2022, assim como a série histórica da pesquisa, iniciada em 2002.

“Nesta divulgação será apresentado o PIB a preços de mercado para os 5.570 municípios brasileiros sem a abertura do valor adicionado bruto pelas atividades econômicas (Agropecuária, Indústria, Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social e Serviços (exceto Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social e Serviços). A divulgação do PIB dos Municípios com a abertura das atividades econômicas voltará a ser disponibilizada após a publicação da nova série do Sistema de Contas Nacionais ano base 2021”, comunicou o IBGE.