IBGE: IPCA-15 fica em 0,13% em julho, ante 0,69% em junho, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) subiu 0,13% em julho, após ter avançado 0,69% em junho, informou na manhã desta terça-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a menor variação mensal desde junho de 2020, quando o IPCA-15 havia subido apenas 0,02%.

O resultado ficou dentro das estimativas do mercado financeiro, consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de uma queda de 0,70% a uma alta de 0,70%, perto da mediana de 0,16% de alta.

Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 registrou um aumento de 5,79% no acumulado do ano. No acumulado em 12 meses, a alta foi de 11,39%, de acordo com o IBGE. As projeções para o acumulado em 12 meses iam de avanço de 9,80% a 11,94%, com mediana de 11,41%.