IBGE diz que ‘atacarejo’ puxou queda do varejo ampliado na margem em abril

O recuo do volume de vendas do varejo ampliado na margem em abril (-1,0%) foi impulsionado por Atacado Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumos, afirmou nesta quinta-feira, 13, o gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no IBGE, Cristiano Santos.

A variação negativa do setor ocorreu apesar dos avanços registrados no varejo restrito (0,9%) e nas atividades Veículos, motos, partes e peças (1,6%) e Material de Construção (1,9%).

Santos explicou que, embora o IBGE ainda não divulgue, por questões estatísticas, o comportamento na margem do “atacarejo”, os dados da abertura são contabilizados na variação do varejo ampliado. “O resultado dessas empresas contabilizado no varejo ampliado fez com houvesse um resultado negativo, apesar de duas atividades a mais com resultados positivos.”