IBGE: A cada R$ 1 de valor adicionado bruto gerado em 2020, foram consumidos 6,2 litros de água

No ano de 2020, para cada R$ 1 de valor adicionado bruto gerado pela economia brasileira, foram consumidos 6,2 litros de água, segundo os dados das Contas Econômicas Ambientais da Água (2018-2020), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre as atividades econômicas, o campeão de consumo foi a Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que precisou de 683,8 litros de água para cada R$ 1 de geração de riqueza em 2020. Considerando o consumo sem o uso da água do solo, esse gasto caiu para 78,4 litros por cada R$ 1 gerado.

Já o consumo das Indústrias extrativas foi de 1,4 litro para cada R$ 1 gerado; o das Indústrias de transformação e construção, 2,9 litros; e o da Eletricidade e gás, 0,7 litro.

O estudo, realizado em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), traz informações sobre os estoques de recursos hídricos e a contribuição da água para as atividades econômicas e as famílias.

Em 2020, a atividade econômica Água e esgoto contribuiu com uma geração de R$ 48,2 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) do País, uma fatia de 0,7% de todo o valor adicionado bruto corrente da economia brasileira.

Já o valor bruto da produção de água de distribuição e serviços de esgoto foi de R$ 74,5 bilhões no período. A água de distribuição respondeu por 65,7% desse total.

O custo médio por volume de água e esgoto para o total da economia subiu de R$ 3,50 em 2018 para R$ 4,09 por metro cúbico (m³) em 2020. O Centro-Oeste apresentou o maior custo médio dos serviços de distribuição de água e serviços de esgoto, com R$ 5,29 para cada 1.000 litros. As Regiões com os menores valores foram o Nordeste, com custo médio de R$ 3,30, e o Norte, R$ 2,94/m³.

Na Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, esse custo médio foi de R$ 0,11/m³.

“No setor, o volume de água que vem do abastecimento é relacionado principalmente aos perímetros públicos de irrigação (PPI), que se destinam à exploração agrícola”, explicou o IBGE. “Excluída a atividade Água e esgoto, o custo médio da água e esgoto para o total das atividades econômicas foi de R$ 5,75/m³. Já o custo médio para as famílias foi de R$ 3,59/m³.”

As famílias brasileiras usaram 117,5 litros por pessoa por dia em 2020. Entre as Grandes Regiões, o Sudeste registra o maior uso per capita, com 144,3 litros por habitante, enquanto o menor uso foi registrado no Norte, com 78,7 litros por morador por dia.