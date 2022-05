Economia Ibevar projeta inadimplência no varejo com novo aumento em maio

O índice de inadimplência no varejo das pessoas físicas teve nova alta em maio. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), o indicador deve alcançar 4,98% este mês, o maior nível até agora em 2022 e 0,15 ponto porcentual a mais em comparação à projeção para abril. As estimativas médias para junho e julho seguem em alta e podem chegar a quase 5%.

“A projeção é compatível com a deterioração do poder de compra das famílias provocado pela inflação”, diz Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar, em nota à imprensa.

A inadimplência de pessoas físicas com recursos livres considera todas as operações com parcelas em atraso acima de 90 dias de atraso, com exceção das vinculadas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou lastreados em recursos compulsórios ou governamentais.