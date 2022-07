Economia IBC-BR sobe 1,19% no trimestre até abril ante três meses anteriores, com ajuste

A economia brasileira cresceu no trimestre finalizado em abril, conforme o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br). O Banco Central informou nesta quinta-feira, 7, que o indicador teve alta de 1,19% na comparação com os três meses anteriores (novembro a janeiro), pela série ajustada sazonalmente.

Os dados do IBC-Br do terceiro e quarto mês do ano estão sendo divulgados nesta quinta-feira, após o encerramento da greve dos servidores do BC, na última terça-feira, 5. Originalmente, as publicações deveriam ter sido conhecidas nos dias 16 de maio e 15 de junho, respectivamente. O IBC-Br de maio está previsto, pelo calendário original, para a próxima quinta-feira, 14.

Na comparação com o mesmo período de 2021, houve alta de 1,98% pela série sem ajustes sazonais. Em 12 meses até abril, o IBC-Br mostra avanço de 3,46%. Já no acumulado de 2022, o resultado é positivo em 1,60%.

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC” para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.