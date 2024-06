Economia Iata passa a prever lucro de US$ 600 mi para aéreas latinas em 2024 após 1º tri positivo

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês) atualizou nesta segunda-feira, 3, suas projeções para o setor em 2024. No caso da América Latina, a estimativa de prejuízo de US$ 400 milhões para 2024, anunciada em dezembro de 2023, foi substituída pela previsão de lucro líquido de US$ 600 milhões.

A nova cifra é três vezes maior do que o resultado de US$ 200 milhões reportado no ano passado.

A previsão para a margem de lucro líquido passou a ser de alta de 1,4%, uma melhora ante a expectativa anterior, que era um resultado negativo de 0,5%. Já a demanda (RPK), deve crescer 8,2% na região neste ano e a capacidade, 8,1%.

A melhora nas perspectivas para o mercado latino-americano de aviação reflete os resultados reportados pelas companhias da região no primeiro trimestre de 2024, segundo a Iata.

A associação destaca que as aéreas anunciaram “forte crescimento de vendas e elevada rentabilidade” entre janeiro e março. Além disso, elevaram os guidances (projeções) para o restante deste ano.

A Iata ressalta que as aéreas têm registrado uma melhoria constante no desempenho financeiro desde 2020 na América Latina, embora a performance seja mista entre os países da região.

O desempenho inferior em alguns territórios reflete, principalmente, turbulência econômica e social observada em algumas partes da região, afirma a associação, sem mencionar casos específicos.

Por outro lado, os países da América Central, especialmente o México, El Salvador, Guatemala e Honduras, são os principais responsáveis pelo crescimento dos lucros da região.

*A repórter viajou a convite da Iata